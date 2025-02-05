Семья остановилась в люксовом отеле: Тодоренко и Топалов потратили на семейный отдых более 4 миллионов рублей

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов вместе с детьми отдохнули в Дохе. Семейная поездка обошлась звездной паре в более чем 4 миллиона рублей, передает Telegram-канал Звездач.

После возвращения в Россию Тодоренко рассказала подписчикам, как прошел отдых. По словам телеведущей, ее порадовало количество ресторанов на территории отеля. Остановилось семейство из четырех человек в двухкомнатном номере с террасой в люксовом отеле. Номер в нем обошелся Топалову и его супруге минимум в 3,7 миллиона рублей за неделю.

Помимо размещения, Регина и Влад потратили значительную сумму на перелет. Билеты для двух сыновей и супругов обошлись минимум в 328 тысяч рублей.

Ранее Тодоренко заявила, что считает Топалова хорошим семьянином. По словам телеведущей, супругу помогает ей по дому и в воспитании детей.