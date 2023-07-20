Вставший на протезы фигурист Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к новой жизни. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог спортсмена.

Недавно Олимпийского чемпиона выписали из больницы, в которой он провел 175 дней. Вернувшись домой, Роман поделился мыслями о пережитой трагедии. В первую очередь, фигурист отметил: он принимает новые жизненные условия и не готов сдаваться. По словам Костомарова, ему бы хотелось вернуться в прошлое и исправить ошибки, но это, увы, невозможно.

«Адаптируемся к новой жизни. Все это непросто. Что поделать, в такие условия мы сегодня поставлены», — высказался спортсмен.

Также Роман отметил: без помощи супруги он бы не справился с несчастьем. Вот почему Олимпийский чемпион поблагодарил Оксану Домнину за поддержку и веру.

Напомним, что в борьбе с опасным недугом фигурист перенес ампутацию конечностей и инсульт. На данный момент Костомаров восстанавливается и готовится к очередному протезированию.

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