Мать в колонии, отец на СВО: с кем останутся дети осужденной Елены Блиновской
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Адвокаты Елены Блиновской рассказали о судьбе ее детей после вынесения приговора. Их слова приводит Telegram-канал Super.ru.
3 марта суд Москвы приговорил блогершу к 5 годам лишения свободы. После вынесения приговора адвокаты Елены вышли к прессе и ответили, с кем останутся четверо детей, учитывая, что муж Блиновской в зоне СВО.
«Это семейный вопрос. Они разберутся, думаю, как-нибудь», — высказались представители Елены.
Также адвокаты не согласились с приговором. Они заявили, что им нужно время для обдумывания дальнейших действий.
«Нам нужно время для того, чтобы мы приняли решение совместное с Леной, будем ли мы обжаловать вообще приговор, либо нет», — резюмировали адвокаты.
Ранее мама Елены Елены Блиновской заявила, что блогершу «растерзали» из-за решения суда. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Елена Блиновская удаляла переписки из-за ФНС.