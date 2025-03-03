Мать в колонии, отец на СВО: с кем останутся дети осужденной Елены Блиновской

Адвокаты Елены Блиновской рассказали о судьбе ее детей после вынесения приговора. Их слова приводит Telegram-канал Super.ru.

3 марта суд Москвы приговорил блогершу к 5 годам лишения свободы. После вынесения приговора адвокаты Елены вышли к прессе и ответили, с кем останутся четверо детей, учитывая, что муж Блиновской в зоне СВО.

«Это семейный вопрос. Они разберутся, думаю, как-нибудь», — высказались представители Елены.

Также адвокаты не согласились с приговором. Они заявили, что им нужно время для обдумывания дальнейших действий.

«Нам нужно время для того, чтобы мы приняли решение совместное с Леной, будем ли мы обжаловать вообще приговор, либо нет», — резюмировали адвокаты.

Ранее мама Елены Елены Блиновской заявила, что блогершу «растерзали» из-за решения суда. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Елена Блиновская удаляла переписки из-за ФНС.