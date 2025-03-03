Блиновскую доставили в суд, где ей вынесут приговор: перед заседанием ее уличили в удалении переписок

Блогерша Елена Блиновская удаляла переписки из-за ФНС. Об этом перед судебным заседанием рассказала прокурор Москвы Диана Галиуллина. Напомним, что 3 марта «королеве марафонов» будет вынесен приговор.

По словам Галиуллиной, в ходе разбирательств были изучены телефоны сотрудников Блиновской. В чатах были обнаружены указания на то, чтобы деньги зачислялись на счета юридических лиц. При этом все компрометирующие Елену комментарии удалялись.

Свидетели рассказали, что все переводы осуществлялись по распоряжению либо лично Блиновской, либо ее мужа.

«Но даже если они поступали от супруга, в частности, по поводу выдачи займов, то все равно согласовывались с Блиновской», - заявила прокурор Lenta.Ru.

На данный момент Елена Блиновская уже находится в суде. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

Ранее Елена Блиновская попросила отсрочить наказание из-за детей.