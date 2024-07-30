Бизнесмен Илон Маск назвал 100 биологических детей Павла Дурова уровнем новичка. Илон отреагировал на признание Павла в соцсети Х.

В июле 2024 года Дуров заявил, что имеет более 100 детей по всему миру. 15 лет назад он стал донором биоматериала и помог многим парам стать родителями. По словам Павла, он не жалеет о принятом решении. Илон Маск с юмором отреагировал на признание бизнесмена, вспомнив Чингисхана.

«Уровень новичка — Чингисхан», — написал Маск в личном блоге.

По данным историков, у Чингисхана было около 500 жен и несколько сотен детей.

Ранее родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала о гражданском браке с ним. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что читатели раскритиковали книгу матери Илона Маска о секретах успеха.