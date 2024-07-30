«Мы оставались парой»: мать троих детей Дурова рассказала о браке с ним

Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала о гражданском браке с ним. Ирина решилась на откровения в соцсети.

На днях Ирина назвала себя матерью троих детей Дурова. Болгар утверждает, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году. Через год они стали вместе жить в Санкт-Петербурге, где у них родились наследники. В 2018 году Ирина вместе с детьми уехала из России. Несмотря на переезд, она продолжала жить с Павлом в гражданском браке.

«Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой. Павел как один, так и со своей мамой Альбиной Александровной, и с братом Николаем приезжал к нам в Швейцарию, мы навещали его в Дубае, а также проводили время в других странах во время каникул как с ним, так и с его родственниками», — сообщила Ирина.

Как выяснилось, дети Ирины быстро адаптировались к жизни за рубежом. На сегодняшний день они говорят на трех языках и имеют друзей. По словам девушки, она решилась на откровения ради наследников, которые начали задавать вопросы, почему о них не упоминается в СМИ.

Также Болгар добавила, что Дуров признал детей.

«Согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. По этой причине мы с детьми не смогли продолжить совместное проживание в одной стране с Павлом», — резюмировала Ирина.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей.