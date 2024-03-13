Мать Тимати Симона Юнусова назвала внучку Алису высокочувствительным ребенком. Родительница рэпера рассказала об особенности девочки в соцсети.

Несмотря на расставание, музыканту и его экс-избраннице Алене Шишковой удалось наладить отношения. Знаменитости воспитывают общую дочь — 9-летнюю Алису. Симона Юнусова считает внучку «необычным» ребенком.

«Первый раз с таким «необычным» ребенком я встретилась в своей семье. Маленький сын племянницы категорически не хотел носить обувь, практически любая одежда вызывала дискомфорт, он плохо чувствовал себя там, где было много народу», — рассказала Симона.

Женщина отметила, что подобное поведение ей «казалось баловством и легким отклонением от нормы». После рождения Алисы она поняла, что и сын племянницы, и внучка являются высокочувствительными детьми. Они эмпатичные и обладают сильной интуицией.

«Не переносят крик, малейшее повышение голоса вызывает панические атаки», — высказалась Симона.

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