«У меня случилась паническая атака»: Алена Шишкова рассказала, как узнала о беременности от Тимати

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец откровенно рассказала о том, что почувствовала, когда узнала о беременности от артиста. По словам экс-возлюбленной Тимати, в тот момент она растерялась и даже пережила паническую атаку, пытаясь понять, как сообщить об этом рэперу.

«Я была счастлива, когда узнала, что забеременела. Он улетел в Сен-Тропе, и я должна была тоже позднее улететь. Чувствовала себя не очень хорошо, и друг посоветовал сделать тест. Я сделала и увидела две полоски. У меня случилась паническая атака. Мне лететь нужно и как вообще ему об этом сказать?» — поделилась Алена Шишкова.

Однако, несмотря на растерянность, модель смогла взять себя в руки и сразу сообщила возлюбленному о беременности.

«Я ему позвонила, что-то начала мямлить, было как-то стыдно, неловко, я очень растерялась, мне было сложно говорить», — высказалась бывшая возлюбленная Тимати.

Напомним, в 2014 году у Алены Шишковой и Тимати родилась дочь Алиса.

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