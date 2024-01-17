Мать Тимати поделилась мнением о возлюбленной рэпера

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, прокомментировала отношения сына с моделью Валентиной Ивановой. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Один из подписчиков Юнусовой решил поинтересоваться, одобряет ли она нынешнюю спутницу музыканта. Мать артиста ответила, что «взрослый человек делает выбор сам», а она лишь выполняет роль наблюдателя.

В то же время Юнусова добавила, что ей «нравится Валя».

Напомним, у Тимати есть двое детей. В 2014 году модель Алена Шишкова подарила звезде дочь Алису. В 2019-м музыкант вновь стал отцом. Блогерша Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира.

Зимой 2021 года в СМИ появилась информация об отношениях Тимати и Ивановой. В конце апреля 2022-го рэпер и модель впервые вместе вышли в свет. Влюбленные посетили концерт в честь юбилея Филиппа Киркорова. С того момента артист перестал скрывать свой роман.

Ранее Тимати рассказал, почему не хочет записывать песни и выступать.

Также сообщалось, что журналистка Ксения Собчак помирилась с Тимати после затяжного конфликта.