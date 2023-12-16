Стало известно, почему рэпер Тимати перестал записывать новые песни и выступать

Рэп-исполнитель и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, в последние годы не выпускает новые песни и отказывается от участия в музыкальных мероприятиях. Он признался, что отошел от творчества и сосредоточился на бизнесе, так как не хочет соревноваться с молодыми артистами.

«Я не собираюсь держаться до конца, сопротивляться. Есть столько других интересных вещей в жизни, которые я еще не попробовал, сфер, в которых себя не реализовал. Вот ими я и буду заниматься», — сказал Тимати в беседе с The Voice.

Как отметил исполнитель хита «В клубе», однажды он соберется с силами и даст большой сольный концерт, на котором исполнит песни, сделавшие его знаменитым. Кроме того, Тимати заявил, что мог бы занять кресло наставника в шоу «Голос» на Первом канале, но не хочет тратить время на телепроекты.

«Сидел в жюри разных музыкальных конкурсов и фестивалей, был продюсером в программе «Песни» на ТНТ. Мы, кто помнит, оттуда забирали артистов и делали из них звезд», — напомнил Тимати.

Он подчеркнул, что настало время смотреть вперед и заниматься новыми делами, а не вспоминать о том, что было.

Ранее мы писали, что в Москве состоялась вечеринка, которую организовала блогер Маргарита Овсянникова. На мероприятии выступил Тимати. За это Маргарита ему заплатила 6 млн рублей. Отмечается, что ради проведения торжества блогер продала элитную квартиру в Москве.