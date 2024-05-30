Мать Лерчек стала совладелицей новой компании после скандала с налоговой

Мать блогерши Лерчек Эльвира Феопентова стала совладелицей компании ООО «Смарт Байтс». Об этом пишет Газета.Ru.

В выписке Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) уточняется, что новый бизнес Феопентовой будет заниматься оптовой торговлей, переработкой и консервированием, а также производством соковой продукции и сухарей. Матери Лерчек принадлежит 35% компании, а среди ее партнеров россияне Клочков Алексей и Костенко Владимир, гражданин Литвы Паулюс Виталиус.

Напомним, в отношении Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруга были возбуждены два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ), второе — отмывания 130 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Чекалины выплатили ФНС 500 млн рублей и погасила долг, штрафы и пени. В конце ноября прошлого года со счетов были сняты аресты, а в марте 2024-го СКР полностью прекратил дело блогера и ее мужа.

При этом в конце апреля логистическая компания подала в суд на Лерчек из-за долга в 22 млн рублей.

Также адвокат Катя Гордон рассказала, что Лерчек и Артем Чекалин договорились о разделе имущества.