«Ключевые вопросы»: как блогер Лерчек разделила имущество с мужем Артемом после развода

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее муж Артем смогли договориться о разделе имущества. Адвокат Катя Гордон опубликовала в соцсетях видео, на котором рассказала о том, какое решение приняли супруги, подавшие на развод.

Недавно пара попала в скандальную историю, связанную с налогами, и смогла выплатить огромный долг. Но это разрушило отношения молодых людей, и они объявили о разводе. Многие пользователи Сети и СМИ предполагали, что за общее имущество начнется настоящая война, но Катя Гордон объяснила ситуацию.

«Артем и Лера Чекалины подписали сегодня необходимые документы по разделу имущества и определению места жительства детей, а значит мы избежим судебных разбирательств», – написала адвокат.

Женщина сообщила, что смогла уговорить экс-супругов поделить имущество пополам без судебных разбирательств. В ролике также участвовали сами Чекалины. Артем говорил о важности сохранении семьи, а Валерия при этом напоминала, что необходимо составлять брачный договор.

Гордон также назвала глупостью слухи о том, что развод «ненастоящий». Более того она выразила надежду на то, что экс-супруги станут друзьями или кем-то еще, намекнув на возможное воссоединение.

«11 июня останется формальное заседание мирового участка по разводу, но все ключевые вопросы урегулированы», – подытожила Катя.

Ранее мы писали о том, что Лерчек раздала свои брендовые вещи фанатам из-за развода с мужем.