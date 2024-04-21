Блогер Лерчек задолжала 22 млн рублей за хранение косметики ее бренда

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, задолжала логистической компании, которая занималась поставками и хранением косметики ее бренда, 22 миллиона рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, ООО «Темполайн Логистика» подала исковое заявление в суд на принадлежащую Чекалиной ООО «Би Фит».

Как уверяет истец, с 2019 года накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку скрабов, кремов для тела и прочих средств по уходу за кожей.

При этом до суда в итоге дело не дошло, так как Чекалина предпочла заключить мировое соглашение и погасить долг в пять этапов. Последний платеж, по данным SHOT, запланирован на 31 мая. Кроме того, «Темполайн Логистика» обязалась вернуть блогерше товары, которые до сих пор хранятся на их складе.

Ранее стало известно, что бизнес Чекалиной по продаже косметики терпит убытки. Компания по итогам 2023 года потеряла 176 миллионов рублей.

Мы также сообщали, что блогеры Артем и Валерия Чекалины продолжают делить имущество на фоне развода. Заявление на расторжение брака первой подала Лерчек. В свою очередь Артем потребовал от супруги 1,1 миллиарда рублей.