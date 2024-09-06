Мать Гарика Харламова заявила, что обойдется без помощи Гузеевой в поиске мужа

Мать комика Гарика Харламова Наталья в компании сына и его жены Катерины Ковальчук посетила премьеру комедии «Любовь зла». Об этом пишет Kp.ru.

Журналисты решили узнать у матери звезды Comedy Club, не планирует ли она вновь выйти замуж. Также работники СМИ порекомендовали Наталье Харламовой обратиться к Ларисе Гузеевой и посетить телешоу «Давай поженимся», чтобы найти избранника.

«Нет, мы без посредников обойдемся», — поделилась женщина.

Напомним, родители Гарика Харламова расстались, когда юморист был еще подростком. Изначально после развода комик проживал с отцом в США. Однако после того, как мать Харламова родила сестер-близнецов Екатерину и Алину, будущий артист вернулся в Москву.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов и Кристина Асмус воссоединились ради дочери.

Также сообщалось, что Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн и задолжал налоговой.