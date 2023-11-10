Мать Артура Смольянинова* резко высказалась об экс-невестке Дарье Мельниковой

Мать Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) резко высказалась о бывшей жене сына Дарье Мельниковой. Мария заявила, не поддерживает с ней контакт, хотя девушка родила от актера двух сыновей. Об этом сообщает Kp.ru.

В разговоре с журналистами женщина прокомментировала личную жизнь сына.

«Она ему не жена уже три года. У каждого своя личная жизнь. Про нее я не говорю ни одного слова. Она мне даже не дочь», — рассказала Смольянинова.

На вопрос о внуках она ответила, что это уже их личные отношения с Дарьей. Она не готова выносить их на всеобщее обозрение.

Напомним, что Артур и Дарья сыграли свадьбу в 2013 году, а два года назад заявили о разводе. Старшему сыну экс-супругов сейчас восемь лет, а младшему скоро исполнится пять лет.

Ранее мы писали о том, что звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова наладила личную жизнь после развода. Она появилась на мероприятии с молодым актером.

Также мы писали о том, что Артур Смольянинов* уже год поет в переходах в Латвии

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)