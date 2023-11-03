Артур Смольянинов* уже год поет в переходах в Латвии

Уехавший из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что вместе со своей музыкальной группой поет в переходах. Напомним, что мужчина обосновался в Латвии и делится подробностями своей новой жизни. Об этом пишет Kp.ru.

40-летний артист надеялся на работу за границей, но предложений нет, а его театральный проект провалился. В новом интервью Артур признался, что решил сменить амплуа, и стал музыкантом. У него есть своя группа под названием cheLovek. Они выступают, правда, в переходах.

«8 декабря у нас будет первый полновесный концерт в Латвии. В течение года мы, играя в переходах, доигрались до сольной программы», — рассказал актер.

По словам Смольянинова*, в его коллективе играют такие же приезжие, как и он. Поэтому сначала музыкантам было тяжело, никто не приглашал их выступать, но они добились своего, год играя в переходах.

Напомним, что знаменитость оставил в России маму, больного брата и бывшую жену Дарью Мельникову с детьми. Актриса однажды рассказала, что вынуждена была взять ипотеку, чтобы купить квартиру. Теперь она одна выплачивает всю сумму, это дается ей очень тяжело.

Ранее мы писали о том, что живущая в бедности мама Артура Смольянинова* втайне возит внуков за границу.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга