Актриса Дарья Мельникова впервые после развода вышла в свет с новым избранником. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера сериала «Волшебный участок». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, однако главной звездой вечера стала Мельникова. Актриса сыграла в новинке главную роль, вот почему она с удовольствием общалась с прессой и рассказывала о проделанной работе. Поддержать Дарью в этот вечер пришел ее новый возлюбленный.

После развода Мельникова впервые вышла в свет с избранником. Ее ухажером стал 33-летний актер Роман Набатов. Он известен по таким проектам, как «Счастливы вместе» и «Зови меня мамой». По информации источника, Роман и Дарья весь вечер крепко держались за руки.

Существует вероятность, что роман между знаменитостями начался минувшим летом. Именно тогда журналисты впервые заметили Набатова рядом с Мельниковой.

На данный момент ни Дарья, ни Роман никак не комментировали свои отношения.

Напомним, что несколько лет назад Дарья развелась с супругом. В браке она дважды стала мамой.

Ранее мы писали о том, что актриса Дарья Мельникова вернулась в «Папины дочки» после обиды на продюсеров. Подробности смотрите в этой статье.