Маша Малиновская считает, что Хайдаров калечит женщин в промышленных масштабах

Модель Маша Малиновская считает, что Тимур Хайдаров калечит женщин в промышленных масштабах. Знаменитость поделилась мнением с Telegram-каналом Звездач.

Конфликт певицы Славы и пластического хирурга набирает обороты. Исполнительница хита «Одиночество» публично рассказала о неудачной операции у врача и обвинила его в непрофессионализме. Малиновская поддержала артистку и заявила, что Хайдаров калечит женщин в промышленных масштабах. Вот почему она призвала девушек не вестись на рекламу хирурга в соцсети. При этом Маша добавила, что ей встречались положительные отзывы о работе Тимура.

Напомним, что певица Слава делала у Хайдарова грудь. Однако после хирургического вмешательства она заметила асимметрию и «отвратительные шрамы». По словам артистки, она тяжело переживала произошедшую ситуацию. Знаменитость не могла смотреть на себя в зеркало и искала утешение в алкоголе. Подробности смотрите в этой статье.

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