«Женщина должна вести себя достойно»: Басков припомнил Погребняк драку с Тюльпановой в ответ на обвинения в деградации

Певец Николай Басков отреагировал на слова подруги артистки Ольги Бузовой Марии Погребняк, которая заявила о его деградации. Исполнитель припомнил блогеру драку с Миланой Тюльпановой.

Соответствующее видео Басков опубликовал на своей странице в соцсетях.

Он разместил снимок Бузовой и Погребняк, на котором приведены слова Марии – блогер указала на недостаток настоящих мужчин и заявила о деградации и распущенности Баскова.

«До какой степени деградации и распущенности надо дойти — это ваши слова, Мария!!! А чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна себя вести достойно», - написал Басков в публикации.

Слова исполнителя поддержал певец Стас Михайлов.

Подписчики по-разному отреагировали на заявление Баскова. «Николай, как низко», - писали одни. Некоторые, наоборот, решили, что музыкант «сказал все по факту», и поддержали его.

Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал Баскова за слова о Бузовой. Он предложил убрать артиста со всех экранов, чтобы он «помучался и посидел без денег».

Скандал разгорелся после замечания певца о том, что на премии МУЗ-ТВ впервые увидел Бузову полностью одетой. Ольга на это заявила, что «иногда лучше молчать, чем говорить». Затем Басков «прошелся» по вокалу певицы и сравнил его с криком козы.