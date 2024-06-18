Певица Нюша после развода оказалась в центре скандала с 5 млн рублей

Певица Нюша после развода оказалась в центре скандала из-за своего концерта за 5,6 млн рублей. В Оренбурге жители возмутились тому, что артистку пригласили выступить на школьном выпускном 28 июня за такие большие деньги. Родители выступили за отмену мероприятия и направили запрос в прокуратуру, Роскомнадзор, министерство образования и администрацию города. Подробности сообщает издание MSK1.RU.

«Мы считаем, нецелесообразно растрачивать бюджет в размере 5,6 млн рублей на концерт, когда сотни потопленных семей еще не получили компенсацию за потерю имущества в результате наводнения!» – говорится в заявлении.

СМИ опубликовали данные из договора, в котором отмечается, что Нюша должна была выступить со своей группой из девяти человек на сцене, а сам концерт длится 45 минут. Им должны были обеспечить авиабилеты из Москвы и обратно, а также проживание и питание.

При этом учащиеся сами изъявили желание видеть именно Нюшу, проголосовав на портале «Активный гражданин». Среди кандидатов были и другие артисты: Люся Чеботина, Мари Краймбрери, МакSим, Юлия Савичева и другие.

Ранее мы писали о том, что Нюша после развода возобновила выступления на корпоративах за 3 млн рублей.