Mash: звезде сериала «Не родись красивой» Уваровой вызвали скорую в театр РАМН

Звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали скорую в театр РАМН. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актриса получила травму во время репетиции спектакля. Она повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Оценив ее состояние, коллеги вызвали Уваровой скорую помощь.

На данный момент пострадавшую осматривают врачи. У нее подозревают перелом или разрыв связок.

Отметим, что официальные представители Нелли никак не комментировали произошедшую ситуацию.

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