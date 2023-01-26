«Моя героиня далека от меня»: звезда сериала «Содержанки» рассказала о своей роли в нашумевшем проекте

Совсем скоро на онлайн-платформе появится продолжение нашумевшего сериала «Содержанки». В новом сезоне к культовому актерскому составу присоединилась и Нелли Уварова. В честь этого события звезда дала откровенное интервью для портала WomanHit.

По словам Уваровой, в этом проекте ей пришлось перевоплотиться в сильную и независимую женщину, и это перевоплощение позволило ей раскрыть в себе потаенные черты. Илона, ее героиня, обладает феминистическими взглядами, и это откликается в актрисе.

«Илона из "Содержанок" далека от меня, но в ней есть я потаенная. Она позволила мне вывести на первый план другие мои характеристики. Те, что в реальной жизни я увожу глубоко в подсознание. Я считаю себя сильной. Но это — не мое желание, а просто необходимость», — высказалась Нелли.

Несмотря на свой успех после проекта «Не родись красивой», Уварова признается: деньги для нее не главное. Сильнее всего актрису волнуют духовные и жизненные проблемы.

«Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег. У меня никогда не получалось копить, и я не жалела об этом», — резюмировала Уварова.

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