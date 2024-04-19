Mash: Юрия Дудя* и рэпера Noize MC** оштрафовали на 300 тысяч за интервью

Журналиста Юрия Дудя*(признан иноагентом на территории РФ) и рэпера Noize MC** (признан иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 300 тысяч за интервью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В октябре 2022 года в Сети появилось интервью рэпера, в котором он обвинил организаторов выступлений в краже денег. По словам артиста, Артем Миронов забрал его деньги и уехал в США. Узнав об этом, Артем пошел в суд и потребовал 9 млн за репутационный ущерб.

Суд встал на сторону Миронова и обязал Юрия удалить интервью и опубликовать опровержение. Кроме того, он обязал журналиста и музыканта заплатить по 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Юрию в России грозит уголовное дело и до двух лет колонии. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что посты Насти Ивлеевой могли стать причиной появления протокола о дискредитации ВС РФ.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ