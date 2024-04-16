Почему на Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России

Причиной составления протокола о дискредитации вооруженных сил России против Насти Ивлеевой могли стать ее посты в социальных сетях. В них она высказывалась против проведения СВО, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Речь идет о постах блогерши от 24 февраля и 1 марта, которые были «переопубликованы». В них Ивлеева призывала властей России остановиться и выступила против СВО. После «голой» вечеринки она их скрыла, но через несколько дней вновь вернула в ленту.

Ранее появилась информация о том, что на Ивлееву составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Его рассмотрит Тверской суд Москвы. Блогерше грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в конце 2023 года и вызвала общественный резонанс. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти и многие другие знаменитости. После этого, они столкнулись с «отменой» концертов и общественным осуждением.