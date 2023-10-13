51-летнего актера Анатолия Белого требуют признать иноагентом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в Генпрокуратуру РФ обратились общественники, возмущенные провокационным поведением артиста. Активисты требуют включить Белого в список иноагентов и наказать за дискредитацию армии.

Напомним, что Анатолий уже больше года не проживает в РФ. Актер обосновался в Израиле и там продолжает творческую деятельность. После отъезда из России он стал оставлять гневные комментарии в адрес соотечественников. В сентябре 2023 года Белый добился отмены гастролей «Ленкома» в Израиле.

Ранее Михаил Шахназаров назвал Анатолия Белого девочкой на фоне ситуации в Израиле. Подробности смотрите в этой статье.