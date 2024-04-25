Mash: ведущий Александр Масляков уходит из КВН из-за опухоли в легких

Ведущий Александр Масляков уходит из КВН из-за опухоли в легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что бессменный ведущий КВН Александр Масляков навсегда оставляет свой пост и передает его Дмитрию Хрусталеву. О причинах такого решения не сообщалось.

Как выяснили журналисты Mash, уход Маслякова связан с его состоянием здоровья. Авторы Telegram-канала утверждают, что у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких еще в 2022 году после перенесенного ковида.

Уточняется, что состояние Маслякова-старшего в последнее время ухудшилось.

При этом сын Александра Маслякова опроверг новости о том, что его отец окончательно уходит из КВН. Дмитрий Хрусталев ранее в беседе со «Страстями» заявлял, что бессменный ведущий КВН лично одобрил его кандидатуру на свой пост.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Хрусталев раскрыл, чем занят Александр Масляков после ухода из КВН.