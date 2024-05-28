Mash: в Петербурге уже год не могут продать пентхаус Невзорова* за 45,5 млн

В Санкт-Петербурге уже год не могут продать пентхаус Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ) за 45,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, покупатели отказываются брать недвижимость из-за страха, что ее могут изъять. Дело в том, что сейчас проходят судебные разбирательства об изъятии у Невзорова* двух земельных участков как незаконно приобретенных. В 2023 году он переоформил пентхаус на тещу. Местная прокуратура считает, что вся семья занимается запрещенной деятельностью на территории недвижимости.

Отмечается, что журналист не проживал в двухэтажной квартире, а использовал ее как студию. После отъезда из России он выставил ее на продажу.

Ранее сообщалось, что уехавший из России блогер Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Елены Блиновской и оставил ее в СИЗО.

*признан иноагентом на территории РФ