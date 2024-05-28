Mash: суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Блиновской и оставил ее в СИЗО

Суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Елены Блиновской и оставил ее в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве состоялось слушание по продлению меры пресечения Блиновской. Елена заявила, что признает вину и делает все, чтобы погасить налоги. Отмечается, что блогер нашла 140 млн рублей и выплатила их ФНС.

Также Блиновская попросила отпустить ее под домашний арест. Знаменитость со слезами на глазах говорила о детях, которые стали «сиротами при живой матери».

«Я — мать четверых детей и лишена общения с ними. За четыре месяца у меня была одна возможность поговорить с ними в течение 15 минут», — высказалась Елена.

Несмотря на просьбы Блиновской, суд отклонил апелляционную жалобу и оставил ее в СИЗО.

Ранее юрист Елены Блиновской сообщила о снятии ареста с имущества и счетов блогерши. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что подруга Елены Блиновской опубликовала петицию с просьбой освободить блогершу.