«Безызбежно»: фигуристка Алина Загитова пошутила о своей безграмотности

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, 22-летняя фигуристка Алина Загитова заявила, что без провалов нет развития человека. Так спортсменка прокомментировала обвинения в безграмотности после интервью, в котором она произнесла слово «безызбежно».

«Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось», — заявила она.

Загитова также заверила, что обрушившаяся на нее критика только добавила уверенности в себе.

«Сразу понимаешь после ошибки своей, на чем сфокусироваться, что улучшить. В этом самый главный кайф», — приводит слова Загитовой Sports.ru.

В 2023 году Алина оговорилась и произнесла «безызбежность» вместо «неизбежность». Это слово стало мемом, а сама Загитова даже выпустила собственный мерч и смогла заработать на ошибке.

Ранее Алина Загитова рассказала о переживаниях из-за выпускных экзаменов на факультете журналистики РАНХиГС. Фигуристка призналась, что не волновалась так сильно даже во время Олимпийских игр.