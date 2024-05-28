Черный хлеб и отварные сосиски: раскрыт райдер рэпера Басты

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предоставляет организаторам гастролей райдер на 20 страницах. В каждом городе ему должны предоставить оригинальную зарядку для айфона, которую артист потом не возвращает.

Как пишет Пятый канал, передвигаться по городу Вакуленко готов исключительно на автомобилях Mercedes Maybach S-class W223, Mercedes S-class W223 и три Mercedes V-class.

Если же указанных моделей не окажется в городе, то организаторам предлагается арендовать автомобиль в соседнем населенном пункте.

«Не нужно отчаиваться, нужно продолжать поиски», — говорится в райдере.

В противном случае организатора ждет штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, если предоставленный водитель не будет заранее знать маршруты следования артиста, он также может быть оштрафован на 100 тысяч рублей.

В гостиничном номере Басты должен быть 4G модем с логином Gazgolder Private и паролем gazgolder.com5, а в гримерке свежий черный хлеб и 60 сосисок — по 30 штук отварных и сырых.

Ранее рэпер Баста заявил, что не будет выпускать музыкальные альбомы.