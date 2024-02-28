Mash: в клинике Тимура Хайдарова проходят обыски после смерти продюсера Гаврилова

В московской клинике Тимура Хайдарова проходят обыски после смерти продюсера Петра Гаврилова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце февраля 2024 года стало известно о смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Мужчина умер после резекции желудка, проведенной в клинике Хайдарова. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови во время операции.

Узнав об этом, председатель СК РФ Александр Быстрыкин взял ситуацию под контроль. Он организовал проверку клиники Тимура. На данный момент там проводятся обыски. По информации источника, в медицинском учреждении находится жена Хайдарова.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что Хайдаров не имеет отношения к смерти бизнесмена Гаврилова. Подробности смотрите в этой новости.

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