Артист Огурцов осудил появившегося на ТВ Александра Ревву: «Его поступок — настоящее предательство»

После отъезда за границу певец Александр Ревва вернулся в Россию вместе с женой. Вместе с коллегой Филиппом Киркоровым он появился на премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге, а после принял участие в передаче «Звезды». Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов объяснил, зачем исполнитель хита «Алкоголичка» приехал на Родину.

Актер уверен, что Ревву испортили большие деньги. Он отказался поддержать Россию из-за наличия недвижимости по всему миру, но «пожертвовал своей Родиной-матерью», считает Огурцов.

Первое время шоумен никак не критиковал российских властей, но после он отозвался о них негативно.

«Его поступок — самое настоящее предательство, — цитирует Огурцова Абзац. — Ревва поменял свои убеждения из-за денег, ему стало жалко свою недвижимость за границей. Вопрос только в этом. Шоу-бизнес его испортил. В возвращении Реввы заинтересованы заплатившие ему продюсеры».

Попытку артиста стать своим для народа Огурцов назвал «очковтирательством». По его словам, Ревве поверят только тогда, когда он выступит перед российскими военнослужащими.

Напомним, компания Александра Реввы задолжала налоговой почти 50 тысяч рублей. Певец является одним из учредителей компании ООО «Войс Медиа Продакшн». Согласно открытым данным, его доля составляет 70%. Отмечается, что за 2022 год организация Реввы принесла 40 миллионов рублей чистой прибыли.