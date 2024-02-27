«Операцию проводил другой хирург»: Добровинский прокомментировал смерть бизнесмена в клинике Хайдарова

После операции в клинике хирурга Тимура Хайдарова скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Адвокат Александр Добровинский, ранее представлявший интересы доктора, прокомментировал в беседе с Газетой.Ru случившееся и рассказал, что может грозить известному врачу.

Гаврилов, по данным СМИ, перенес операцию по уменьшению желудка, после чего уже дома почувствовал себя плохо. Однако от госпитализации бизнесмен отказался, а через некоторое время впал в кому и умер.

Добровинский, комментируя случившееся, заявил, что Хайдаров не имеет никакого отношения к этому. По мнению адвоката, в гибели Гаврилова обязательно разберется следствие, а суд вынесет справедливое решение.

«Как мне стало известно, Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию», — заявил защитник.

Ранее сообщалось, что Хайдаров станет отцом во второй раз. Об этом рассказала супруга хирурга.