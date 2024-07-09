Mash: у сестры Валерия Меладзе хотят отнять госконтракт на 5,4 млн рублей

У сестры Валерия Меладзе хотят отнять госконтракт на 5,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Лиана Меладзе заключила контракт с Центром культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске. Согласно документам, Лиана должна привезти артиста на концерт, который пройдет 31 августа. Примечательно, что госзакупку провели с участием «единственного поставщика», то есть договор заключался без конкурентов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в ФАС России с требованием проверить законность заключения договора. По его мнению, был нарушен принцип конкурентности.

Также Виталий отметил, что отсутствие имени артиста в договоре является нарушением: госзакупка должна быть информационно открытой. Бородин просит пересмотреть процедуру и лишить Меладзе заказа.

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Также сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин призвал Валерия Меладзе извиниться перед страной.