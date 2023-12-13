Mash: у 84-летней актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ

У 84-летней актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 12 декабря артистка почувствовала ухудшение самочувствия. Она жаловалась на боли в груди, перепады давления и затрудненное дыхание. Родственники Лужиной вызвали скорую помощь. Медицинским сотрудникам удалось стабилизировать ее состояние. Несмотря на плохое самочувствие, актриса отказалась от госпитализации.

Напомним, что летом 2023 года Лариса Лужина попала в реанимацию из-за учащенного сердцебиения.

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