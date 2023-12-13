77-летняя звезда «Афони» Нина Маслова получила травму после падения на улице. Об этом сообщает издание «Абзац».

В беседе с журналистами звезда «Афони» пожаловалась на плохое самочувствие. Как выяснилось, артистка поскользнулась рядом с домом и почувствовала «нехорошую боль». Маслова ударилась «кусочком спины» и теперь испытывает дискомфорт в области сердца.

«Я очень не люблю зиму. Это не мое. Очень страдаю. А сейчас такие зимы у нас наступили, когда невозможно ходить. Сплошной лед», — пожаловалась актриса.

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