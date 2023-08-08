«Как была холопка, так и осталась»: Лужина высказала свое отношение к Пугачевой

Звезда фильмов «Вертикаль» и «На семи ветрах» Лариса Лужина рассказала, что раньше считала Аллу Пугачеву умной. Актриса приняла участие в фестивале театра, кино и журналистики, который проходит в городе Киров.

Журналисты поинтересовались у звезды, что она думает по поводу громких высказываний Примадонны. Напомним, что после февральских событий Пугачева уехала из России, а позже нелицеприятно высказалась в адрес жителей, употребив выражение «были холопами, стали рабами».

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла – такая мудрая женщина, я ее считала умной», – высказалась Лужина в беседе с aif.ru.

Актриса отметила, что с этими заявлениями у Аллы Борисовны что-то «переклинило».

«Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры», – порассуждала звезда.

Знаменитость напомнила, что все артисты зависят от чужих мыслей и они играют чужие жизни на сцене. Но это не говорит о том, что у всех «рабская психология».

«Это всего лишь издержки профессии», – подчеркнула актриса.

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин заявил, что певица Алла Пугачева не ожидала, что после ее отъезда из России, ничего особо не изменится. Представитель киноиндустрии раскритиковал Примадонну за ее отношение к Родине, а также нелестно отозвался о ее подруге и коллеге Лайме Вайкуле.