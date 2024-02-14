Mash: у 64-летнего сына Вячеслава Зайцева заподозрили рак

У 64-летнего сына Вячеслава Зайцева заподозрили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у Егора Зайцева обнаружили образования в толстом отделе кишечника, в легких и печени. Все материалы отправили на биопсию.

Кроме того, у сына модельера завышены многие показатели крови. Это говорит о серьезных нарушениях в работе внутренних органов. Отметим, что ранее у Егора диагностировали тяжелую форму анемии.

О госпитализации Зайцева стало известно 13 февраля 2024 года. На данный момент его представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Ранее сообщалось о том, что 64-летнему сыну Вячеслава Зайцева сделали переливание крови. Подробности смотрите в этой статье.

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