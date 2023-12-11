Mash: у 54-летнего продюсера Иосифа Пригожина выявлена пневмония в начальной форме

У 54-летнего продюсера Иосифа Пригожина выявлена пневмония в начальной форме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В начале декабря стало известно о госпитализации продюсера в клинику Москвы. Сообщалось, что супруг Валерии с трудом говорит из-за охрипшего голоса. Информацию о тяжелом состоянии Пригожина подтвердил и его менеджер. Врачи подозревали, что у продюсера ковид, однако их опасения оказались ошибочными.

По информации источника, у продюсера выявлена пневмония в начальной форме. Сейчас он принимает антибиотики, а врачи ставят ему капельницы. Отмечается, что через неделю Пригожина должны выписать из больницы.

Узнав о госпитализации Иосифа, многие звезды шоу-бизнеса забеспокоились. Журналистка Ксения Собчак связалась с продюсером и узнала последние новости о его состоянии. Подробности смотрите в этой статье.

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