Иосиф Пригожин вновь попал в больницу: известна причина госпитализации

Ксения Собчак сообщила, что продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали из-за гриппа. Об этом журналистка написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Вечером 10 декабря стало известно о госпитализации Пригожина. Сообщалось, что супруг Валерии с трудом говорит из-за охрипшего голоса. Подобную информацию подтвердил его менеджер, заявив, что в последнее время Иосиф жаловался на недомогание. Собчак связалась с Пригожиным и выяснила, что с ним случилось.

Оказывается, у продюсера сильный грипп с подозрением на пневмонию. Несмотря на опасный диагноз, Иосиф не понимает, «с чего такая паника» вокруг его персоны.

«Дозвонилась до Иосифа Пригожина, разрешил написать: «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию. Лежу в Лапино»», — высказался продюсер.

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