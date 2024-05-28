Юрист Елены Блиновской сообщила о снятии ареста с имущества и счетов блогерши. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Наталия Сальникова, которая представляет интересы в суде Елены Блиновской сообщила, что с части имущества подсудимой снят арест.

«Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель», — рассказала она.

Сальникова добавила, что суд снял арест с одного из счетов Елены Блиновской. Также бизнес-коуч в суде заявила, что уже погасила 140 миллионов рублей задолженности. На заседании Блиновская вновь попросила изменить ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что счета блогерши Насти Ивлеевой могут заблокировать из-за огромного долга перед ФНС.