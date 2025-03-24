Mash: состояние перенесшей инсульт Елены Кондулайнен ухудшилось с приходом весны

Состояние здоровья 66-летней Елены Кондулайнен ухудшилось. По данным Telegram-канала Mash, актрису мучают сильные боли в суставах, слабость, тревожность и сыпь на лице.

Врачи диагностировали у Елены крапивницу, прописали лекарства и специальную диету. Ухудшение ее состояния медики связывают со сменой сезона и аллергией.

Кроме того, источник заверил, что Кондулайнен продолжает бороться с последствиями перенесенного в 2020 году инсульта. Несмотря на пройденный курс терапии, часть тела актрисы еще парализована, из-за чего ей трудно передвигаться и говорить.

20 февраля в СМИ появилась новость о том, что Елена тяжело восстанавливается после перенесенного инсульта. Якобы она жаловалась врачам на частичную потерю речи спустя всего два месяца после того, как снова заговорила. Однако Кондулайнен опровергла эти слухи.

Ранее Елена Кондулайнен также прошла реабилитацию после сложного перелома ноги, полученного год назад во время съемки селфи в горах. Это не первая травма актрисы: ранее она ломала руку. Несмотря на это, Кондулайнен смогла вернуться на сцену, хотя и ненадолго. Сейчас она ищет нового агента, надеясь возобновить работу в кино.