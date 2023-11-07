86-летнего Николая Дроздова госпитализировали на один день после жалобы

86-летний телеведущий и ученый Николай Дроздов был госпитализирован на один день. Поводом стала жалоба на слабость.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Как выяснил источник, Дроздов пришел в больницу на плановый осмотр. Он рассказал о слабости из-за проводимой онкотерапии.

Врачи на всякий случай решили оставить ученого в больнице. Сейчас он выписан. Самочувствие Дроздова хорошее.

Ранее сообщалось, что Дроздов прошел курс гормональной терапии и продолжает лечиться на дому.

Семья ученого опровергает информацию о том, что у Дроздова нашли рак. В октябре сообщалось, что он лечится, как минимум, до ноября, и затем должен пойти к онкологу. Дочь Дроздова Елена утверждала, что речи о злокачественной опухоли не идет. Она напомнила, что отца неоднократно «хоронили» в прессе, но, как и прежде, вся информация является неправдой.