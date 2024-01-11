Души не чает в сыне: брат арестованного рэпера Vacio рассказал о переживаниях матери

Старший брат рэпера Vacio Яков поделился с журналистами тем, как мать Николая Васильева отреагировала на скандальную ситуацию с участием сына. По его словам, женщина переживает из-за случившегося.

Яков поведал о реакции матери журналистам Regnum. В беседе с ними он заявил, что брат поехал покорят Москву, поэтому на время пропал из поля зрения. Мама рэпера очень сильно переживает из-за случившегося, в частности из-за ситуации с носком. Женщина, как выяснилось, души не чает в сыне.

«Он уехал от нас покорять Москву, поэтому пока ему не до семьи. Хотя мама очень сильно переживает после случившегося. Она переживает из-за носка… но как и любая мама она души не чает в Коле», — рассказал Яков.

Также родственник Vacio поделился мнением, как армия повлияет на брата. По его словам, Николай кардинально изменится после службы в войсках.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio нашел нужным пойти в армию весной этого года. Таким образом артист хочет искупить вину за «голую» вечеринку.