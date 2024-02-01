«Для меня недостаточно быть певицей»: Zivert выпустила фильм о жизни

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выпустила на своем YouTube-канале документальный фильм «Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ». Он рассказывает об истории создания одноименного альбома артистки, который вышел в октябре прошлого года и стал переломным в творчестве и жизни певицы.

Известно, что написанию альбома предшествовали серьезные проблемы со здоровьем у Юлии. У певицы начались панические атаки, ей выписали антидепрессанты и посоветовали «исключить громкую музыку, вспышки света, большие скопления людей».

Тогда Юлия отправилась на Бали, чтобы восстановиться и написать новый сольный альбом.

На Бали Zivert исполнила одну из своих главных творческих целей — начать полноценно писать музыку.

«Всегда было грустно, потому что для меня недостаточно быть певицей. Я хочу быть музыкантом, хочу быть автором. Потому что одно дело извлекать чужое, а другое дело создавать», — признается Юлия.

В альбоме «В мире веселых» певица поделилась со слушателями своими самыми честными мыслями.

Более того, процесс написания альбома стал еще и путем к исцелению для Zivert.

«С каждой написанной песней я чувствую, как меня постепенно отпускает болезнь», — поделилась певица.

Основной целью нового альбома стал уход от винтажного звучания, и Zivert вместе с ее командой это удалось. Они утверждают, что альбом получился в стиле французского хауса с элементами диско, афро-хауса.

Ранее сообщалось о том, что певица Селин Дион заявила, что снимет фильм о своем редком заболевании.