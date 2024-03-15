Mash: певица МакSим объявила о паузе в карьере и приостановке концертов

Певица МакSим объявила о паузе в карьере и приостановке концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» берет паузу в карьере и приостанавливает концертную деятельность. Правда, артистка продолжит выступать на корпоративах под фанеру. По информации источника, знаменитость имеет сложности с выступлением вживую, а также тяжело восстанавливается после алкогольной зависимости. Из-за этого ее гонорар упал на 1,5 млн: раньше певица зарабатывала 4,5 млн за один концерт.

На данный момент знаменитость никак не комментировала новость о паузе в карьере.

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