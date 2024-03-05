Стала совсем взрослой: певица МакSим впервые за долгое время показала изменившуюся дочь

Певица МакSим впервые за долгое время решила выйти в свет вместе с 14-летней дочерью Александрой. Обычно артистка предпочитает не показывать наследницу в социальных сетях, но недавно сделала исключение и опубликовала их новое общее фото.

Первые выходные марта МакSим провела вместе с дочкой. Они устроили себе культурный отдых и посетили сразу несколько театров Москвы, о чем и поспешила рассказать исполнительница. Она сфотографировалась в фойе с Александрой и пояснила, что они оценили спектакли «Свободная пара», а также «Мадам Рубинштейн». Однако впечатлениями певица делиться не стала.

К слову, поклонники отметили, что звездная наследница сильно изменилась за последнее время. Она очень повзрослела и стала все больше походить на маму. Напомним, что отцом Александры является звукорежиссер Алексей Луговцов. С ним МакSим прожила в браке всего три года. Также у артистки есть второй ребенок от бизнесмена Антона Петрова.

Ранее певица МакSим призналась в своем алкоголизме и раскрыла причину зависимости. После прохождения лечения артистка рассказала, что начала пить из-за отношений с мужчиной-абьюзером.