Mash: певец Дима Билан получил 5,4 млн рублей за появление на детском форуме

Певец Дима Билан получил 5,4 млн рублей за появление на Международном детском культурном форуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попал документ, который подтверждает внушительный заработок Билана. Известно, что артист получил сумму, превышающую его стандартный гонорар на 30%.

На форум приехали дети от 12 до 17 лет из России, Китая, Катара и т.д. Победившие команды заработали до 3 млн рублей. Эта сумма значительно меньше той, что получил Дима за полчаса выступления.

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