«Наши разговоры повлияли»: Дима Билан подтолкнул певицу МакSим лечиться от алкоголизма

Певица МакSим призналась, что на решение лечь в клинику для лечения от алкогольной зависимости повлияли разговоры с музыкантом Димой Биланом. Артистка поблагодарила его за поддержу.

«Спасибо большое за поддержку, твои слова и наши разговоры повлияли, сыграли для меня большую роль», - обратилась к нему певица. Слова МакSим привел сайт PROZVEZD.

Билана тронули признания артистки в алкогольной зависимости и лечении от нее. Музыкант отметил, что певица «хрупкая, но какая сильная». Он выразил уверенность, что все будет хорошо.

Ранее и самого Билана призывали пройти лечение, пишет издание.

Напомним, МакSим признала наличие зависимости и добровольно отправилась в реабилитационный центр. Ее поддержали дети и коллеги.

Певица рассказала, что стала употреблять спиртное после болезни, от которой едва не погибла. Артистка также переживала из-за личной жизни.

После сорванных концертов весной 2023 года в Сети заговорили об алкоголизме певицы, но она скрывала правду. Например, только сейчас стало известно, что на выступлении в Сочи она, действительно, была нетрезвой. В итоге концерт оказался сорван.