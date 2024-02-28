Mash: операцию умершему продюсеру Петру Гаврилову делал хирург Илья Елагин

Операцию умершему продюсеру Петру Гаврилову делал хирург Илья Елагин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце февраля 2024 года стало известно о смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Мужчина перенес операцию по шунтированию желудка в клинике Тимура Хайдарова. Спустя несколько дней он умер. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови.

Тимур заявил, что операцию проводил хирург Илья Елагин. По словам Хайдарова, его коллега — опытный специалист. Также он отметил, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

На данный момент Тимур находится на связи с родственниками умершего. Он планирует им оказать всестороннюю помощь.

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